Elisabetta Gregoraci parla di Briatore: "Ho sacrificato la mia vita per lui"

Nuove confidenze di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La soubrette calabrese ha parlato a lungo con Matilde Brandi e Stefania Orlando della sua vita accanto all'ex marito Flavio Briatore. Un matrimonio finito nel 2017 ma assai importante e prestigioso, che ha cambiato la vita dell'ex valletta di Pupo. Elisabetta non ha esitato ad ammettere … L'articolo Elisabetta Gregoraci parla di Briatore: "Ho sacrificato la mia vita per lui" proviene da Gossip e Tv.

