Due lettere per mettere all'angolo i Benetton (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono arrivate due lettere, una ai piani alti di Autostrade e un’altra a quelli della casa madre Atlantia. La prima mercoledì sera. Firmata da Roberto Chieppa, Luigi Carbone e Alberto Stancanelli, rispettivamente segretario generale di palazzo Chigi, capo di gabinetto del Tesoro e capo di gabinetto del ministero dei Trasporti. La seconda stamattina, con la firma dell’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo. Due lettere, di cui Huffpost è venuto a conoscenza, in cui si chiede ai Benetton di rispettare gli accordi del 15 luglio, riassumibili in una condizione vincolante: la Cassa deve essere il perno della nuova Autostrade. Condizione che a due mesi e mezzo dal Consiglio dei ministri notturno dell’intesa è tramontata, di fatto quasi morta. L’ultimo colpo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono arrivate due, una ai piani alti di Autostrade e un’altra a quelli della casa madre Atlantia. La prima mercoledì sera. Firmata da Roberto Chieppa, Luigi Carbone e Alberto Stancanelli, rispettivamente segretario generale di palazzo Chigi, capo di gabinetto del Tesoro e capo di gabinetto del ministero dei Trasporti. La seconda stamattina, con la firma dell’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo. Due, di cui Huffpost è venuto a conoscenza, in cui si chiede aidi rispettare gli accordi del 15 luglio, riassumibili in una condizione vincolante: la Cassa deve essere il perno della nuova Autostrade. Condizione che a due mesi e mezzo dal Consiglio dei ministri notturno dell’intesa è tramontata, di fatto quasi morta. L’ultimo colpo di ...

