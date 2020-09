Dalla Svezia: ecco il test rapido per la diagnosi del Coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Un nuovo test, più rapido ed economico del tampone e ugualmente accurato nel rilevare la presenza del virus SarsCov2, è stato messo a punto in Svezia, dal gruppo dell'Istituto Karolinska di Stoccolma ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Un nuovo, piùed economico del tampone e ugualmente accurato nel rilevare la presenza del virus SarsCov2, è stato messo a punto in, dal gruppo dell'Istituto Karolinska di Stoccolma ...

