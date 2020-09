Corea del Nord, funzionario di Seul ucciso e bruciato: “Cremato per evitare Coronavirus” (Di giovedì 24 settembre 2020) Corea Nord, funzionario di Seul ucciso e bruciato “per evitare Coronavirus” L’omicidio di un funzionario di Seul riaccende le tensioni tra le due Coree: il ministero della Difesa della Corea del Sud ha infatti denunciato la scomparsa di un funzionario del dicastero per la Pesca, di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso. L’uomo, secondo l’accusa che arriva da Seul, è stato ucciso dai NordCoreani, che poi hanno bruciato il corpo per evitare la diffusione del Coronavirus. “La Corea del Nord – accusa il ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)di“perCoronavirus” L’omicidio di undiriaccende le tensioni tra le due Coree: il ministero della Difesa delladel Sud ha infatti denunciato la scomparsa di undel dicastero per la Pesca, di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso. L’uomo, secondo l’accusa che arriva da, è statodaini, che poi hannoil corpo perla diffusione del Coronavirus. “Ladel– accusa il ...

