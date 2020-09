Cedolino Pagamento pensioni ottobre 2020 | ecco le date ufficiali

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ildeldiverrà pagato in anticipo come nei mesi precedenti a causa dell’emergenza Covid-19, seguendo come sempre il calendario INPS che divide i pensionati in base alla lettera del cognome. La data di inizio è il 25 settembre.: come visualizzarlo online I pensionati possono visualizzare l’accredito della pensione dionline qualche giorno prima nell’area riservata INPS.come fare: Accedere alla propria area riservata con SPIN, PIN, CSN, e CIE;Inserire nel tasto Cerca la voce “pensione“;Entrati nell’areapensione bisogna cliccare su “Verifica ...