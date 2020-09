Calciomercato Napoli, ancora molti esuberi in rosa: la situazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Si avvia ormai alla fase finale questo strano Calciomercato estivo. Le squadre sono più o meno delineate. C’è però, per il Napoli, il capitolo cessioni ancora da chiudere. Dopo aver acquistato Osimhen e i vari Rrahmani e Petagna, presi però già a gennaio, ora è tempo di cedere. Sono infatti ancora molti gli esuberi presenti … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Si avvia ormai alla fase finale questo stranoestivo. Le squadre sono più o meno delineate. C’è però, per il, il capitolo cessionida chiudere. Dopo aver acquistato Osimhen e i vari Rrahmani e Petagna, presi però già a gennaio, ora è tempo di cedere. Sono infattiglipresenti … L'articolo

DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - mirkocalemme : #Milik, positiva la prima riunione a Milano col #Tottenham. Da domani nuovi contatti che coinvolgeranno #Levy e… - sscalcionapoli1 : Di Gennaro: 'Rudiger può tornare in Italia, possibili squadre interessate: Napoli, Roma, Milan, Inter'… - sportli26181512 : Napoli, fissato il prezzo di Milik: Trenta milioni di euro: è questa, secondo il Corriere dello Sport,...… -