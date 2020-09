Calcio: Sardegna, 2 casi covid in squadra dopo Coppa Italia (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NUORO, 24 SET - Il Nuorese sempre più sotto la lente per l'emergenza coronavirus. dopo il semi-lockdown a Orune, che durerà sino al 5 ottobre, e i disagi nei trasporti per le norme anti covid ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NUORO, 24 SET - Il Nuorese sempre più sotto la lente per l'emergenza coronavirus.il semi-lockdown a Orune, che durerà sino al 5 ottobre, e i disagi nei trasporti per le norme anti...

Calcio_Casteddu : #Coronavirus #Sardegna: altre 2 vittime e 49 nuovi positivi #CalcioCasteddu - sportli26181512 : Cagliari, Luvumbo è ufficiale: contratto fino al 2025: Il giovane e promettente esterno angolano arriva in Sardegna… - ApCalciomercato : Nainggolan: il giocatore ha le valigie pronte e vuole tornare in Sardegna - Calcio_Casteddu : #Coronavirus #Sardegna: altri 53 positivi, effettuati 2183 tamponi in 24 ore #CalcioCasteddu - makkiaiolo : @Roby1999lt @Sandrocotto @Andyphone @matteosalvinimi Sembra davvero di parlare di calcio... Abbiamo vinto in Sardeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sardegna Calcio: Sardegna, 2 casi covid in squadra dopo Coppa Italia - Sardegna Agenzia ANSA Calcio: Sardegna, 2 casi covid in squadra dopo Coppa Italia

(ANSA) - NUORO, 24 SET - Il Nuorese sempre più sotto la lente per l'emergenza coronavirus. dopo il semi-lockdown a Orune, che durerà sino al 5 ottobre, e i disagi nei trasporti per le norme anti Covid ...

Calcio: Cagliari; atteso Godin, da Corsica i fratelli Tramoni

L’ultimo giocatore corso in rossoblu fu François Modesto, arrivato in Sardegna dal Bastia. Il Cagliari ha perfezionato anche l’acquisto di Zito Luvumbo, classe 2002, esterno d’attacco e primo angolano ...

(ANSA) - NUORO, 24 SET - Il Nuorese sempre più sotto la lente per l'emergenza coronavirus. dopo il semi-lockdown a Orune, che durerà sino al 5 ottobre, e i disagi nei trasporti per le norme anti Covid ...L’ultimo giocatore corso in rossoblu fu François Modesto, arrivato in Sardegna dal Bastia. Il Cagliari ha perfezionato anche l’acquisto di Zito Luvumbo, classe 2002, esterno d’attacco e primo angolano ...