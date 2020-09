Buckingham Palace: “Harry non è un membro reale, parla a titolo personale” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le polemiche è arrivata una risposta Il Principe Harry e Meghan Markle nelle ultime ore sono tornati ad apparire in video in occasione dell’elenco pubblicato dal “Time” delle 100 persone più influenti al mondo. I due, soprattutto l’ex attrice, hanno colto la palla al balzo per parlare delle prossime elezioni del 3 novembre che si svolgeranno in America e che determineranno il nuovo Presidente degli States. Nel video, Harry ha spiegato di non aver mai votato, perché, in quanto appartenente alla famiglia reale doveva salvaguardare un principio di neutralità. Leggi anche: L’appello di Meghan e Harry: “Andate a votare” Molte sono state così le polemiche per le parole del figlio di Carlo e Lady D che ha preso una posizione chiara e ha invitato i cittadini americani ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le polemiche è arrivata una risposta Il Principe Harry e Meghan Markle nelle ultime ore sono tornati ad apparire in video in occasione dell’elenco pubblicato dal “Time” delle 100 persone più influenti al mondo. I due, soprattutto l’ex attrice, hanno colto la palla al balzo perre delle prossime elezioni del 3 novembre che si svolgeranno in America e che determineranno il nuovo Presidente degli States. Nel video, Harry ha spiegato di non aver mai votato, perché, in quanto appartenente alla famigliadoveva salvaguardare un principio di neutralità. Leggi anche: L’appello di Meghan e Harry: “Andate a votare” Molte sono state così le polemiche per le parole del figlio di Carlo e Lady D che ha preso una posizione chiara e ha invitato i cittadini americani ...

361_magazine : Nuova polemica per il #PrincipeHarry - PallaCarlo : RT @tempoweb: #Harry e #Meghan si buttano in politica. L'appello anti #Trump fa infuriare la Regina #statiuniti #presidenziali #24settembre… - VanityFairIt : Buckingham Palace: «Il principe non è più un membro attivo della famiglia, parla a titolo personale». Parole che su… - jobwithinternet : RT @tempoweb: #Harry e #Meghan si buttano in politica. L'appello anti #Trump fa infuriare la Regina #statiuniti #presidenziali #24settembre… - tempoweb : #Harry e #Meghan si buttano in politica. L'appello anti #Trump fa infuriare la Regina #statiuniti #presidenziali… -