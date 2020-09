Trattare macchie | acne e rughe con una maschera al prezzemolo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 settembre 2020) . Curare la pelle del viso è molto importante se vuoi prevenire o ritardare al massimo la comparsa di. Uno strumento utile in questo senso può essere laaldi cui ti diamo la “ricetta” qui appresso. Il, lo sappiamo, è un ingrediente onnipresente in cucina, tanto che di qualcuno che ci ritroviamo sempre in mezzo si dice proverbialmente che è per l’appunto come il. Ma delsi può anche fare un uso salutista, nel senso che grazie alle sostanze che contiene lo si può usare anche per la salute e la bellezza della pelle del viso. Quest’erbetta aromatica e profumata è infatti ricca di vitamine e di altre sostanze ...