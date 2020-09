Torino-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Riparte dall’Olimpico di Torino la stagione dell’Atalanta di Gasperini. Dopo il rinvio della prima giornata causa impegni europei pregressi, i bergamaschi vogliono iniziare subito col piede giusto per confermarsi nei piani alti della classifica. Di contro, il Torino del neo allenatore Giampaolo deve subito riscattare lo scivolone di Firenze e smuovere la casella dello zero alla voce punti. Il tecnico ex Milan sa di non poter sbagliare anche rispetto all’importante mercato fatto da Cairo. Le scelte del Torino Giampaolo ripresenta il canonico 4-3-1-2, confermando sostanzialmente l’undici della prima giornata. Il trequartista, ruolo nevralgico nello scacchiere tattico del tecnico granata, sarà Berenguer. Zaza e Belotti le punte. Il Gallo è il vero ago della bilancia delle fortune ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Riparte dall’Olimpico dila stagione dell’di Gasperini. Dopo il rinvio della prima giornata causa impegni europei pregressi, i bergamaschi vogliono iniziare subito col piede giusto per confermarsi nei piani alti della classifica. Di contro, ildel neo allenatore Giampaolo deve subito riscattare lo scivolone di Firenze e smuovere la casella dello zero alla voce punti. Il tecnico ex Milan sa di non poter sbagliare anche rispetto all’importante mercato fatto da Cairo. Le scelte delGiampaolo ripresenta il canonico 4-3-1-2, confermando sostanzialmente l’undici della prima giornata. Il trequartista, ruolo nevralgico nello scacchiere tattico del tecnico granata, sarà Berenguer. Zaza e Belotti le punte. Il Gallo è il vero ago della bilancia delle fortune ...

