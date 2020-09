Spezia, Meluso: “Il nostro mercato non è finito. I tanti prestiti? Vi spiego perchè…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo Spezia continua a muoversi sul mercato per rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di mister Italiano. In attesa del debutto in campionato contro il Sassuolo di De Zerbi nel match previsto domenica a pranzo, ha parlato il ds dei liguri Mauro Meluso. Il dirigente, nel corso delle presentazioni dei nuovi acquisti Marchizza, Rafael, Piccoli e Mattiello, ha parlato di quelle che potranno essere le prossime mosse in sede di calciomercato."NON È FINITA"caption id="attachment 1015677" align="alignnone" width="400" Spezia, Social Twitter/caption"Stiamo provando innanzitutto a colmare i vuoti che abbiamo in alcuni ruoli e guardando l’immediato aspetto tecnico. E’ una situazione anomala e particolare per tutti. Il 20 agosto è finita la scorsa stagione ed in una ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Locontinua a muoversi sulper rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di mister Italiano. In attesa del debutto in campionato contro il Sassuolo di De Zerbi nel match previsto domenica a pranzo, ha parlato il ds dei liguri Mauro. Il dirigente, nel corso delle presentazioni dei nuovi acquisti Marchizza, Rafael, Piccoli e Mattiello, ha parlato di quelle che potranno essere le prossime mosse in sede di calcio."NON È FINITA"caption id="attachment 1015677" align="alignnone" width="400", Social Twitter/caption"Stiamo provando innanzitutto a colmare i vuoti che abbiamo in alcuni ruoli e guardando l’immediato aspetto tecnico. E’ una situazione anomala e particolare per tutti. Il 20 agosto è finita la scorsa stagione ed in una ...

ItaSportPress : Spezia, Meluso: 'Il nostro mercato non è finito. I tanti prestiti? Vi spiego perchè...' - - sportli26181512 : Spezia, Meluso: 'Apprezziamo molto Nzola. Molti acquisti fatti in velocità': Il ds degli aquilotti: 'Dovremmo uffic… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Meluso (ds Spezia): 'Djidji? Giocatore forte ma non parlo dei calciatori altrui' - marinabeccuti : Meluso (ds Spezia): 'Djidji? Giocatore forte ma non parlo dei calciatori altrui' - Torinogranatait : Meluso (ds Spezia): 'Djidji? Giocatore forte ma non parlo dei calciatori altrui' -