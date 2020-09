Ron Howard dirigerà un biopic sul pianista Lang Lang

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il celebre regista Rondirigerà un altro film biografico che racconterà la storia della vita deldi fama internazionale. Il celebre regista, Rontorna a dirigere un, ha firmato per dirigere un film biografico sulla vita di, uncinese che a soli 38 anni è già diventato un musicista di fama mondiale. The Wrap ha annunciato questa nuova news, che vede Ronalla guida di questo nuovo, che a quanto pare sarà basato sul racconto del suo libro di memorie, Journey of a Thousand Miles, in cui ilracconta la storia ...