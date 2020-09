Perché Eleonora Manta ha gridato “Andrea no!” prima di essere uccisa insieme a Daniele De Santis? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Andrea è l’assassino di Daniele De Santis, di 33 anni, e della sua fidanzata, Eleonora Manta, di 30? La ragazza prima dell’omicidio ha gridato proprio quel nome. Un testimone ha visto un uomo estito di nero, con uno zainetto giallo, fuggito a piedi con un coltello in mano e, ha spiegato ai Carabinieri di Lecce, lo ha visto allontanarsi dal palazzo dove ieri sera sono stati uccisi a coltellate, sulle scale, il giovane arbitro e la sua compagna Eleonora Manta. Per tutta la notte gli investigatori del Comando provinciale dei Carabinieri hanno interrogato amici della coppia e i residenti della palazzina, dove i due giovani abitavano. Alle ricerche hanno partecipato anche le Volanti della Questura. Al vaglio degli investigatori anche i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Andrea è l’assassino diDe, di 33 anni, e della sua fidanzata,, di 30? La ragazzadell’omicidio haproprio quel nome. Un testimone ha visto un uomo estito di nero, con uno zainetto giallo, fuggito a piedi con un coltello in mano e, ha spiegato ai Carabinieri di Lecce, lo ha visto allontanarsi dal palazzo dove ieri sera sono stati uccisi a coltellate, sulle scale, il giovane arbitro e la sua compagna. Per tutta la notte gli investigatori del Comando provinciale dei Carabinieri hanno interrogato amici della coppia e i residenti della palazzina, dove i due giovani abitavano. Alle ricerche hanno partecipato anche le Volanti della Questura. Al vaglio degli investigatori anche i ...

