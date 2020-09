Padre spara figlio a Torino, il gesto prima di uccidere Andrea (Di mercoledì 23 settembre 2020) Omicidio-suicidio, lo ha addormentato e gli ha sparato al cuore. Il gesto di un Padre che ha lasciato tutti senza parole Una storia che lascia tutti senza parole. Un Padre ha ucciso il figlio e poi si è tolto la vita. L’assassino è Claudio Baima Poma, il quale ha aspettato che la sua creatura di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Omicidio-suicidio, lo ha addormentato e gli hato al cuore. Ildi unche ha lasciato tutti senza parole Una storia che lascia tutti senza parole. Unha ucciso ile poi si è tolto la vita. L’assassino è Claudio Baima Poma, il quale ha aspettato che la sua creatura di … L'articolo proviene da YesLife.it.

noyaroppi : mio padre arriva per dividerli e per sbaglio l'uomo spara un colpo diritto sulla gola di mio padre che cade a terra… - infoitinterno : Padre separato uccide il figlio di 11 anni poi si spara – Dramma nella notte nel Torinese - eizaghi : @SkyTG24 Si vede che l'aritmetica non è' il suo forte,in più spara le stesse frasi di suo 'padre' Berlusconi - princigallomich : Padre uccide figlio 11 anni nel torinese e poi si spara - infoitinterno : Uccide il figlio e si spara | la madre del piccolo | “Un padre vigliacco e bastardo” -