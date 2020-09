Milano, la mail ai vigili: «Si cercano agenti di bella presenza» (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Personale di bella presenza», o meglio tre agenti del corpo dei vigili urbani per accogliere gli invitati in occasione dell’anniversario della fondazione del corpo della polizia locale, che il 4 ottobre festeggia 160 anni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Personale di bella presenza», o meglio tre agenti del corpo dei vigili urbani per accogliere gli invitati in occasione dell’anniversario della fondazione del corpo della polizia locale, che il 4 ottobre festeggia 160 anni.

morenoAlmare : Mail ai vigili: «Serve personale di bella presenza per la festa del 4 ottobre». La replica: è un casting?… - zazoomblog : La mail ai vigili di Milano fa scoppiare la polemica: Servono belle presenze per una cerimonia - #vigili #Milano… - globalistIT : - DSA_MILANO : CENTRO DISLESSIA (DSA) MILANO- CHIAVARI (GE) - UnioneSarda : #Milano - 'Agenti di bella presenza cercansi': polverone sulla mail della polizia locale. Il comando: 'Non è nota u… -