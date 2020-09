Mattarella, in Bielorussia repressione inaccettabile (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - La repressione delle pacifiche dimostrazioni di dissenso in Bielorussia è "grave e inaccettabile". Sergio Mattarella, a quanto si apprende, durante l'incontro al Quirinale con il presidente polacco Andrzej Duda, ha così replicato alle preoccupazioni espresse dalla Polonia per la grave crisi in Bielorussa, definendo gravi e inaccettabili le repressioni. Il presidente della Repubblica ha anche auspicato l'impegno della comunità internazionale per realizzare le condizioni di libere e regolari elezioni in cui il popolo bielorusso possa decidere del proprio futuro senza interferenze esterne. Nel giorno in cui il presidente Alexander Lukashenko sfida la piazza e presta giuramento con una cerimonia segreta, insediandosi alla guida della Bielorussia per il suo sesto ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Ladelle pacifiche dimostrazioni di dissenso inè "grave e". Sergio, a quanto si apprende, durante l'incontro al Quirinale con il presidente polacco Andrzej Duda, ha così replicato alle preoccupazioni espresse dalla Polonia per la grave crisi in Bielorussa, definendo gravi e inaccettabili le repressioni. Il presidente della Repubblica ha anche auspicato l'impegno della comunità internazionale per realizzare le condizioni di libere e regolari elezioni in cui il popolo bielorusso possa decidere del proprio futuro senza interferenze esterne. Nel giorno in cui il presidente Alexander Lukashenko sfida la piazza e presta giuramento con una cerimonia segreta, insediandosi alla guida dellaper il suo sesto ...

Lukashenko giura nell'ombra. Bielorussia in piazza "a oltranza"

Dopo la presa di posizione del governo di Berlino, da Roma è il capo dello Stato Sergio Mattarella a condannare la “grave e inaccettabile” repressione del dissenso in Bielorussia durante un incontro ...

