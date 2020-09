Mare fuori, al via la fiction con Carolina Crescentini: cast e anticipazioni prima puntata (Di mercoledì 23 settembre 2020) Debutta su Rai 2 mercoledì 23 settembre alle 21.20 Mare fuori, una coproduzione Rai fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’IPM (Istituto di Pena Minorile) tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. Mare fuori, trama e cast L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 settembre 2020) Debutta su Rai 2 mercoledì 23 settembre alle 21.20, una coproduzione Raie Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’IPM (Istituto di Pena Minorile) tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni., trama eL’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare ...

ItalianNavy : Il #CSMM amm. #CavoDragone visita i comandi della Sicilia orientale Prima tappa Stazione Elicotteri della… - gighea : RT @PruontoMariaTer: #PoesiaTedesca @SalaLettura Mentre sto qui in attesa fuori il tempo si strugge nel mare ma sempre ripreso per gli azz… - turons89 : @SuperMarioDV1 @Devabole Io sicurooooo ?????? anche fuori dal mare ???? - Elena_shipper : RT @APAudiovisivi: Da mercoledì 23 settembre su @RaiDue la nuova serie “Mare fuori”! Una coproduzione Picomedia e Rai Fiction, prodotta da… - Elena_shipper : RT @RadioLatteMiele: @Carolcrasher, protagonista della nuova serie 'Mare fuori' in onda da stasera su Rai2, ci parla di errori e rinascite,… -