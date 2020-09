Malattia di Crohn: tiopurina e infliximab efficaci (Di mercoledì 23 settembre 2020) Malattia di Crohn: combinazione di infliximab più tiopurina ottimizzata è risultata superiore alla monoterapia con il solo anticorpo monoclonale La combinazione di infliximab più tiopurina ottimizzata è risultata superiore alla monoterapia con il solo anticorpo monoclonale nei pazienti con Malattia di Crohn. Questo è quanto riportato su Journal of Gastroenterology and Hepatology per l’inizio della risposta, il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020)di: combinazione dipiùottimizzata è risultata superiore alla monoterapia con il solo anticorpo monoclonale La combinazione dipiùottimizzata è risultata superiore alla monoterapia con il solo anticorpo monoclonale nei pazienti condi. Questo è quanto riportato su Journal of Gastroenterology and Hepatology per l’inizio della risposta, il… L'articolo Corriere Nazionale.

Celgene, ora parte di Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) ha annunciato i risultati preliminari dello studio di estensione di fase 3 DAYBREAK, in aperto, che dimostrano il profilo di efficacia e di sicur ...

Inibitori del TNF rischiosi per il sistema nervoso centrale

L’uso di inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF) nei pazienti con malattie autoimmuni può aumentare il rischio di esiti infiammatori del sistema nervoso centrale (Snc). Lo indica uno studio pu ...

