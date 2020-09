Lazio, intesa per Sabiri: il classe ’96 arriva dal Paderborn (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Lazio ha in pugno Sabiri del Paderborn: il centrocampista classe ’96 arriverà a parametro zero. I dettagli La Lazio è vicinissima ad Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe ’96 che si svincolerà dal Paderborn nelle prossime ore. Come riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha già raggiunto un accordo economico con l’entourage del calciatore e verserà un indennizzo al club tedesco, oltre a riservare una percentuale sulla futura rivendita di Sabiri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha in pugnodel: il centrocampista’96 arriverà a parametro zero. I dettagli Laè vicinissima ad Abdelhamid, centrocampista’96 che si svincolerà dalnelle prossime ore. Come riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha già raggiunto un accordo economico con l’entourage del calciatore e verserà un indennizzo al club tedesco, oltre a riservare una percentuale sulla futura rivendita di. Leggi su Calcionews24.com

La Lazio è vicinissima ad Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe ’96 che si svincolerà dal Paderborn nelle prossime ore. Come riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha già raggiunto un ...

