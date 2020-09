L’aut aut di Braglia: “Dobbiamo aumentare la qualità e la disponibilità della squadra” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Abbiamo sbagliato totalmente l’approccio alla gara. Abbiamo fatto venti minuti pessimi così che loro ne hanno approfittato per aggredirci”. Parla così Piero Braglia dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Renate. “Purtroppo non potevamo fare cambi – dice – Eravamo veramente contati. Gli unici a disposizione erano Burgio e Bernardotto. Tutto sommato, anche in dieci abbiamo cercato di giocarcela ma questa è una partita che lascia il tempo che trova”. “Spero e penso che la società intervenga sul mercato – ammette Braglia – Ci mancano dei giocatori. Dobbiamo aumentare la qualità e la disponibilità. A me sta bene tutto, ma non ci metto a nulla a dire cosa penso. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Abbiamo sbagliato totalmente l’approccio alla gara. Abbiamo fatto venti minuti pessimi così che loro ne hanno approfittato per aggredirci”. Parla così Pierodopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Renate. “Purtroppo non potevamo fare cambi – dice – Eravamo veramente contati. Gli unici a disposizione erano Burgio e Bernardotto. Tutto sommato, anche in dieci abbiamo cercato di giocarcela ma questa è una partita che lascia il tempo che trova”. “Spero e penso che la società intervenga sul mercato – ammette– Ci mancano dei giocatori. Dobbiamola qualità e la disponibilità. A me sta bene tutto, ma non ci metto a nulla a dire cosa penso. La ...

