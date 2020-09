La scuola dopo il lockdown, cosa non va. La mappa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dal 14 settembre, ma in alcuni casi anche prima, le scuole italiane hanno riaperto le loro porte a milioni di studenti, con nuove regole per provare a contenere i contagi da Coronavirus negli istituti. Ingressi scaglionati, mascherine, misurazione della temperatura e banchi nuovi, sono solo alcune delle misure che fanno parte della nuova realtà scolastica. Ma, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, si registrano già alcuni contagi, sia di alunni che di insegnanti, in tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia oltre a inconvenienti dovuti alle nuove norme come, ad esempio, la mancanza di banchi adatti (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL RIENTRO A scuola - LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dal 14 settembre, ma in alcuni casi anche prima, le scuole italiane hanno riaperto le loro porte a milioni di studenti, con nuove regole per provare a contenere i contagi da Coronavirus negli istituti. Ingressi scaglionati, mascherine, misurazione della temperatura e banchi nuovi, sono solo alcune delle misure che fanno parte della nuova realtà scolastica. Ma, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, si registrano già alcuni contagi, sia di alunni che di insegnanti, in tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia oltre a inconvenienti dovuti alle nuove norme come, ad esempio, la mancanza di banchi adatti (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL RIENTRO A- LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE).

la soglia della scuola, il loro desiderio di rivedere compagni e insegnanti, finalmente dal vivo dopo mesi di forzata lontananza; la voglia di tornare ad imparare guardandosi negli occhi. Dall’altro i ...

