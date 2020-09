La falsa storia su Giulio Andreotti e l’astensionismo

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 21 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto di, ex presidente del Consiglio e senatore a vita scomparso nel 2013, e il testo di una dichiarazione a lui attribuita. Si legge: «Voi pensate che noi politici, il giorno delle elezioni ci mettiamo incollati davanti al televisore, come fate voi, per vedere chi vince e chi perde? A noi, non ce ne frega nulla, tanto il potere è uno solo. A noi interessano solo i dati di quanti non vanno a votare, quante schede bianche e quante annullate. Perché se il non voto arriva al 60%, per noi è finita! Significherebbe che il popolo ha sfiduciato tutto il sistema politico. I giudici non sarebbero più sotto scacco e farebbero immediatamente i processi per davvero. E finiremmo tutti in galera! Ma per fortuna nostra, voi questo non lo sapete e ...