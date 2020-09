Juventus, primo allenamento per Morata: in gruppo anche Dybala (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Juventus ha lavorato quest’oggi al Training Center. Buone notizie da Paulo Dybala. allenamento anche per Morata Juventus in campo alla Continassa per preparare la sfida con la Roma. Come riferito dal sito della Juve, qesta mattina Paulo Dybala ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo. La seduta è stata incentrata sulla tattica per attaccanti e difensori e si è poi conclusa con una partitella. In campo anche Alvaro Morata, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani la squadra sarà nuovamente al JTC, ancora al mattino, per il terzo allenamento della settimana che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha lavorato quest’oggi al Training Center. Buone notizie da Pauloperin campo alla Continassa per preparare la sfida con la Roma. Come riferito dal sito della Juve, qesta mattina Pauloha svolto tutto l’con il. La seduta è stata incentrata sulla tattica per attaccanti e difensori e si è poi conclusa con una partitella. In campoAlvaro, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani la squadra sarà nuovamente al JTC, ancora al mattino, per il terzodella settimana che ...

