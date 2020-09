Jorit: un murale per Nino D’Angelo a San Pietro a Patierno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Jorit: lo street artist ha realizzato un murale in omaggio a Nino D’Angelo a San Pietro a Patierno (quartiere di Napoli dove il cantante è nato e cresciuto). La meravigliosa street art di Jorit non conosce sosta. Dopo i murales dedicati, tra gli altri, a San Gennaro, Pasolini, Maradona e Bud Spencer, l’artista omaggia con … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020): lo street artist ha realizzato unin omaggio aD’Angelo a San(quartiere di Napoli dove il cantante è nato e cresciuto). La meravigliosa street art dinon conosce sosta. Dopo is dedicati, tra gli altri, a San Gennaro, Pasolini, Maradona e Bud Spencer, l’artista omaggia con …

Notiziedi_it : Jorit, completato il murale di Nino D’Angelo - rep_napoli : Jorit, completato il murale di Nino D’Angelo [di PAOLO DE LUCA] [aggiornamento delle 22:04] - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nino D'Angelo entra a far parte della serie 'Human Tribe', la galleria di personaggi composta da artisti, attivisti e sportiv… - GrecoCrescenzo3 : RT @RaiNews: Nino D'Angelo entra a far parte della serie 'Human Tribe', la galleria di personaggi composta da artisti, attivisti e sportiv… - RaiNews : Nino D'Angelo entra a far parte della serie 'Human Tribe', la galleria di personaggi composta da artisti, attivist… -

Completato. O quasi: "Al lavoro sui dettagli", scrive Jorit su Facebook. Ma il suo murale di Nino D'Angelo, alto circa dodici metri su un palazzo di San Pietro a Patierno è ormai alle ultime battute.

