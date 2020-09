Invitalia | una piattaforma online per monitorare il cantiere ex Eternit a Bagnoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Consentire a tutti di verificare in tempo reale la sicurezza dele delle zone urbane limitrofe alexdi: è questo l’obiettivo della, dedicata all’attività di monitoraggio dell’area, pubblicata oggi da. Grazie a questo nuovo strumento, tutti gli abitanti della zona potranno approfondire le fasi e le modalità operative del monitoraggio delle fibre aerodisperse sull’area ex. Navigando nella nuova sezione è possibile infatti scoprire dove sono collocate le centraline di rilevamento, seguire le fasi del monitoraggio, capire come avviene l’analisi delle fibre aerodisperse e soprattutto conoscere le misure necessarie a prevenirne o eliminarne ...