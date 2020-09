In Australia quasi 500 balene spiaggiate sulle coste della Tasmania: corsa contro il tempo per salvarne 30 ancora vive (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lunedì il ritrovamento di 270 cetacei nella remota città Australiana di Strahan. Poi la corsa contro il tempo per salvarli. Oggi altre 200 balene sono state scoperte sulla costa occidentale della Tasmania, portando a 470 il numero degli esemplari rimasti bloccati sulla spiaggia. Ma le autorità Australiane hanno confermato che di queste, 380 sono già morte. September 22, 2020 Il manager del Parks and Wildlife Service Nic Deka ha detto che la maggior parte degli animali scoperti questa mattina erano già morti. L’equipaggio di salvataggio, composto da 60 ambientalisti, volontari qualificati e dipendenti degli allevamenti ittici locali, sta ora concentrando i loro sforzi sul primo gruppo, tra i quali vi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lunedì il ritrovamento di 270 cetacei nella remota cittàna di Strahan. Poi lailper salvarli. Oggi altre 200sono state scoperte sulla costa occidentale, portando a 470 il numero degli esemplari rimasti bloccati sulla spiaggia. Ma le autoritàne hanno confermato che di queste, 380 sono già morte. September 22, 2020 Il manager del Parks and Wildlife Service Nic Deka ha detto che la maggior parte degli animali scoperti questa mattina erano già morti. L’equipaggio di salvataggio, composto da 60 ambientalisti, volontari qualificati e dipendenti degli allevamenti ittici locali, sta ora concentrando i loro sforzi sul primo gruppo, tra i quali vi ...

zazoomblog : Corsa contro il tempo in Australia: altre 200 balene spiaggiate in Tasmania sono quasi 500 - #Corsa #contro #tempo… - Bo62486985 : @danieledann1 I lavori migliori! Da ragazza facevo due mesi quasi di raccolta delle mele a Bolzano poi passavo l in… - ilenyaman89 : Scusate adesso che Marcello h capito Riccardo e quasi possono essere amici, VOI AUTORI MANDATE QUELLA POVERA ANGELA… - bonanniandrea1 : @mzanardi1 @PalaDanyela83 @Vindef @romanellialessa Allora facciamo un lockdown ogni anno, e blocchiamo in casa chi… - Marinaliberals : @scribbi Credo di aver letto che in Australia, dove ovviamente è appena finito l'inverno, proprio grazie alle masch… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia quasi In Australia quasi 500 balene spiaggiate sulle coste della Tasmania: corsa contro il tempo per salvarne 30 ancora vive Open Covid e guerre commerciali: nave napoletana bloccata al largo della Cina da tre mesi

Il mercantile trasporta un carico di carbone prelevato lo scorso 12 giugno in Australia, nel porto di Gladstone. Ma sono fermi da quasi tre mesi. Alcuni di loro non rientrano a casa da oltre un anno. ...

Coronavirus nel mondo: quasi 31 milioni di casi, Stati Uniti, India e Brasile più colpiti

Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore nel secondo stato più popoloso dell’Australia dove abita un quarto dei 25 milioni di persone del paese. La premier neozelandese Jacinda Ardern ha ...

Il mercantile trasporta un carico di carbone prelevato lo scorso 12 giugno in Australia, nel porto di Gladstone. Ma sono fermi da quasi tre mesi. Alcuni di loro non rientrano a casa da oltre un anno. ...Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore nel secondo stato più popoloso dell’Australia dove abita un quarto dei 25 milioni di persone del paese. La premier neozelandese Jacinda Ardern ha ...