Il letargo non è uguale per tutti

Con l'arrivo dell'autunno per gli animali arriva anche il letargo, che pur essendo un fenomeno naturale noto a tutti, è più articolato di quanto si possa immaginare. Prima di tutto non va confuso con l'ibernazione, una condizione cui vanno incontro insetti, rettili e invertebrati e che somiglia più alla morte che al sonno profondo; in secondo luogo perché in natura si distinguono forme parziali e totali di letargo. La forma totale è quella in cui l'animale non si nutre né beve, rallenta il battito cardiaco, riduce il metabolismo dell'80% dei valori normali e, tendenzialmente, dorme. Il letargo parziale, detto anche svernamento, è una forma meno profonda di quiescenza, che prevede un intorpidimento ...

Quello del tasso è piuttosto confortevole (ha persino un "bagno" nella tana) mentre le rane di montagna scelgono una soluzione strappalacrime: qualche curiosità su un fenomeno naturale di cui sappiamo ...

Nez Rouge va in letargo

Quest’inverno Nez Rouge andrà in letargo. Dopo la Svizzera romanda, anche la sezione ticinese ha deciso di non offrire i suoi tradizionali servizi. “Dopo 24 anni di servizio abbiamo optato per non svo ...

Quello del tasso è piuttosto confortevole (ha persino un "bagno" nella tana) mentre le rane di montagna scelgono una soluzione strappalacrime: qualche curiosità su un fenomeno naturale di cui sappiamo ...

Nez Rouge va in letargo

Quest'inverno Nez Rouge andrà in letargo. Dopo la Svizzera romanda, anche la sezione ticinese ha deciso di non offrire i suoi tradizionali servizi. "Dopo 24 anni di servizio abbiamo optato per non svo ..."