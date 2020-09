Grillo “Non credo nel Parlamento” e difende piattaforma Rousseau (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La democrazia secondo Beppe Grillo. difende la sua piattaforma Rousseau, afferma di non credere più nei parlamenti e propone l’estrazione a sorte dei rappresentanti politici. Il comico genovese, fondatore del Movimento cinque stelle, invitato a una tavola rotonda organizzata dal Parlamento Europeo, in collegamento con il presidente David Sassoli parla di rappresentanza, partecipazione alla vita politica, ma anche di economia e lavoro. “Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica. Domandarmi di votare sì o no alla riduzione dei parlamentari, io che non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum, è come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La democrazia secondo Beppela sua, afferma di non credere più nei parlamenti e propone l’estrazione a sorte dei rappresentanti politici. Il comico genovese, fondatore del Movimento cinque stelle, invitato a una tavola rotonda organizzata dal Parlamento Europeo, in collegamento con il presidente David Sassoli parla di rappresentanza, partecipazione alla vita politica, ma anche di economia e lavoro. “Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica. Domandarmi di votare sì o no alla riduzione dei parlamentari, io che nonpiù in una forma di rappresentanza parlamentare manella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum, è come ...

