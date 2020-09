Dopo le Regionali, l’ammissione di Conte: “Ora il governo rischia” (Di mercoledì 23 settembre 2020) A poche ore dai proclami di vittoria, per Giuseppe Conte è già il momento delle ammissioni dolorose. “Rischiamo”. Sul governo giallorosso che apparentemente è uscito rafforzato dalle Regionali si estende, in realtà, l’ombra di una crisi che potrebbe anche sfociare nel patatrac definitivo, nella fine anticipata della legislatura. Colpa del M5S o di quel che ne resta, un partito ormai fuori controllo costretto a fare i conti con l’ennesimo, violento schiaffo in faccia arrivato dagli elettori. E prossimo a Stati Generali che somigliano sempre più a una guerra tra bande dalle conseguenze sempre meno prevedibili. Conte si trova così ancora una volta a vestire i panni dell’equilibrista, del mediatore. Con Zingaretti da una parte che, incassato il ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 settembre 2020) A poche ore dai proclami di vittoria, per Giuseppeè già il momento delle ammissioni dolorose. “Rischiamo”. Sulgiallorosso che apparentemente è uscito rafforzato dallesi estende, in realtà, l’ombra di una crisi che potrebbe anche sfociare nel patatrac definitivo, nella fine anticipata della legislatura. Colpa del M5S o di quel che ne resta, un partito ormai fuori controllo costretto a fare i conti con l’ennesimo, violento schiaffo in faccia arrivato dagli elettori. E prossimo a Stati Generali che somigliano sempre più a una guerra tra bande dalle conseguenze sempre meno prevedibili.si trova così ancora una volta a vestire i panni dell’equilibrista, del mediatore. Con Zingaretti da una parte che, incassato il ...

LegaSalvini : ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - Corriere : Nelle Marche svolta dopo 25 anni, trionfa il centrodestra: «Territorio da ricostruire» - SkyTG24 : M5S dopo il voto, Fico: 'Stati generali permanenti'. Di Battista: la più grande sconfitta - Ro96689588 : RT @NOPopulisti: Il M5S dilaniato da rabbia contro i vertici per il disastro alle Regionali, sopratutto al Sud, scaricherà su Conte e maggi… - raffaelegi : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23settembre. Tra i temi: ??@PaoloGentiloni e @VDombrovskis: Patto di Stabilità sospes… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Regionali Renzi esulta dopo le elezioni regionali: “Per Italia Viva risultato strepitoso” Fanpage.it Chiude lo storico pub Cavù, un’altra vittima della crisi Covid a Palermo

Lo storico pub Cavù di piazza Rivoluzione, a Palermo, chiude dopo 12 anni di attività. E l’ennesima vittima di una crisi economica che attraversa la città di Palermo, una crisi che ha già costretto ad ...

Olimpiadi della Cultura a Tarquinia

Presentata lunedì mattina, presso la Camera dei Deputati, la 12 esima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, concorso culturale di carattere nazionale che vede coinvolte le scuole secon ...

Lo storico pub Cavù di piazza Rivoluzione, a Palermo, chiude dopo 12 anni di attività. E l’ennesima vittima di una crisi economica che attraversa la città di Palermo, una crisi che ha già costretto ad ...Presentata lunedì mattina, presso la Camera dei Deputati, la 12 esima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, concorso culturale di carattere nazionale che vede coinvolte le scuole secon ...