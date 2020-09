DON GIANLUCA LEONE DAL TRENTINO, PER LA PRIMA MESSA A PAGANICA (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ordinato il 12 settembre, il 27 con gioia sarà accolto nel paese natale del padre Loreto Mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, con don GIANLUCA LEONE dopo l’ordinazione.L’AQUILA – La comunità di PAGANICA si prepara con grande gioia ad accogliere don GIANLUCA LEONE, che da Pinzolo scende in Abruzzo per celebrare la sua PRIMA MESSA anche nel popoloso centro, frazione dell’Aquila e paese natale del padre Loreto. Ordinato presbitero il 12 settembre scorso dall’Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro Tisi, per imposizione delle mani nella Cattedrale della città capoluogo, l’indomani don GIANLUCA ha celebrato la sua PRIMA MESSA nella Chiesa di San Lorenzo a Pinzolo, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ordinato il 12 settembre, il 27 con gioia sarà accolto nel paese natale del padre Loreto Mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, con dondopo l’ordinazione.L’AQUILA – La comunità disi prepara con grande gioia ad accogliere don, che da Pinzolo scende in Abruzzo per celebrare la suaanche nel popoloso centro, frazione dell’Aquila e paese natale del padre Loreto. Ordinato presbitero il 12 settembre scorso dall’Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro Tisi, per imposizione delle mani nella Cattedrale della città capoluogo, l’indomani donha celebrato la suanella Chiesa di San Lorenzo a Pinzolo, ...

