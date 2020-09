Cgil-Cisl-Uil: preoccupazione per assenza distanziamento su mezzi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Preoccupate della mancata osservanza del necessario distanziamento sui mezzi pubblici, su strada e rotaie, in tutta la regione, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale e Rieti, la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio e le relative categorie dei trasporti hanno scritto al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, chiedendogli di essere convocate. “Riceviamo giornalmente decine di segnalazioni che riguardano l’eccessivo affollamento sugli autobus circolanti a Roma e sui treni che trasportano i pendolari verso la Capitale- rilevano le organizzazioni sindacali- Il rischio di un’incidenza negativa sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e’ alto ed e’ necessario mettere in campo le opportune contromisure.” “Gia’ da tempo abbiamo chiesto che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Preoccupate della mancata osservanza del necessariosuipubblici, su strada e rotaie, in tutta la regione, ladi Roma e del Lazio, ladi Roma Capitale e Rieti, ladel Lazio, la Uil del Lazio e le relative categorie dei trasporti hanno scritto al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, chiedendogli di essere convocate. “Riceviamo giornalmente decine di segnalazioni che riguardano l’eccessivo affollamento sugli autobus circolanti a Roma e sui treni che trasportano i pendolari verso la Capitale- rilevano le organizzazioni sindacali- Il rischio di un’incidenza negativa sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e’ alto ed e’ necessario mettere in campo le opportune contromisure.” “Gia’ da tempo abbiamo chiesto che ...

CGILParma : RT @CgilRavenna: #rider #NOalcontrattosbagliato In attesta del confronto previsto per la giornata di domani tra la ministra del Lavoro, Nun… - FilcaCislLatina : RT @FilcaCisl: +++ #Contratto #legno, #sindacati proclamano 16 ore di #sciopero +++ - LecceUil : RT @UILofficial: DICIAMO #NOALCONTRATTOSBAGLIATO! Cgil Cisl Uil: 'Noi ci battiamo perchè i #riders non siano più lavoratori invisibili e sf… - CGILModena : RT @CgilRavenna: #rider #NOalcontrattosbagliato In attesta del confronto previsto per la giornata di domani tra la ministra del Lavoro, Nun… - CGILModena : RT @filctemcgil: ?????? Filctem Cgil | Femca Cisl | Uiltec Uil e Confindustria #Moda hanno sottoscritto e inviato un documento a @GiuseppeCont… -