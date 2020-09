Attack on Titan: rilasciata la data ufficiale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se fino a ieri la quarta stagione era un incognita per tutti, oggi finalmente abbiamo una data ufficiale per Attack On Titan. Ebbene sì, habemus datam per la quarta ed ultima stagione. Fino a poco fa la paura di tutti era che la stagione sarebbe uscita il prossimo anno. Ora invece siamo sicuri. Attack on Titan non solo ci accompagnerà per il 2021, ma anche per tutta la fine del 2020. Infatti è stato annunciato, con un comunicato stampa, che la serie uscirà ufficialmente il prossimo 7 Dicembre. Finalmente una buona notizia per tutti gli appassionati dell’anime che attendo oramai da mesi una data ufficiale per potersi preparare alla visione della fase finale di questa straordinaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se fino a ieri la quarta stagione era un incognita per tutti, oggi finalmente abbiamo unaperOn. Ebbene sì, habemusm per la quarta ed ultima stagione. Fino a poco fa la paura di tutti era che la stagione sarebbe uscita il prossimo anno. Ora invece siamo sicuri.onnon solo ci accompagnerà per il 2021, ma anche per tutta la fine del 2020. Infatti è stato annunciato, con un comunicato stampa, che la serie uscirà ufficialmente il prossimo 7 Dicembre. Finalmente una buona notizia per tutti gli appassionati dell’anime che attendo oramai da mesi unaper potersi preparare alla visione della fase finale di questa straordinaria ...

