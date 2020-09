AresGate | l’affair s’ingrossa | Lory Del Santo parla di un’attrice scomparsa

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Mattino Cinque -DelUn giallo nel giallo. Oggi a Mattino Cinque si èto di quello che sul web è ormai stato definito: le confessioni notturne di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, su un ambiguo personaggio che li avrebbe manipolati e condizionati in passato, sono state riprese da una Federica Panicucci piuttosto prudente, che lo ha fatto per puro dovere di cronaca, ma senza l’intenzione di sbilanciarsi in questo campo minato (bah!). La conduttrice non poteva certo immaginare che nei pochi minuti dedicati all’argomento, in studio qualcuno sganciasse una vera e propria bomba, come invece è accaduto. Quel qualcuno èDelche, dopo aver visto una clip riassuntiva del dialogo tra i due ...