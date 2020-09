Vendeva false assicurazioni, beccata una 42enne. 'Sconti e affari anche durante il lockdown' (Di martedì 22 settembre 2020) Vendeva false assicurazioni , per lei scatta il divieto di dimora: una donna romana di 42 anni è finita sotto accusa per truffa, falso materiale e falso ideologico per aver venduto false polizze ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020), per lei scatta il divieto di dimora: una donna romana di 42 anni è finita sotto accusa per truffa, falso materiale e falso ideologico per aver vendutopolizze ...

leggoit : Vendeva false assicurazioni, beccata una 42enne. «Sconti e affari anche durante il lockdown» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vendeva false assicurazioni, decine di clienti truffati: divieto di dimora a #zagarolo per una 42enne romana https://t.… - ilmessaggeroit : Vendeva false assicurazioni, decine di clienti truffati: divieto di dimora a #zagarolo per una 42enne romana - ilmamilio : Vendeva false assicurazioni dal suo bar: durante il lockdown per lei affari d'oro -