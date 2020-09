‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/09/20 (Di martedì 22 settembre 2020) Ma cccccche carrrrrrrrrina questa Beatrice! Ma proprio bella, bella, bella. Lasciamo stare la trashata di farla cantare a cappella davanti a un ragazzo che le piace (Queen Mary fa troppi programmi, si confonde, la prossima volta chiederà ad Armando Incarnato di aprire la busta) e lasciamo stare il fatto che se dovesse continuare ad avere spazio nel programma, tempo due mesi e mi diventerà una fescionblogghe con la bocca di gomma, le tette di gomma, le sopracciglia tatuate e il filtro Cute baby face fisso su Instagram (per chi non lo sapesse trattasi di un filtro usatissimo che in pratica ti applica la chirurgia plastica al viso e ti fa delle mega labbra, occhi grandissimi e più chiari del tuo reale colore zigomi iper definiti e in pratica trasforma tutte in delle piccole sorellastre di E.T), però vista oggi, ancora non contaminata da tutto il poracciume ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) Ma cccccche carrrrrrrrrina questa Beatrice! Ma proprio bella, bella, bella. Lasciamo stare la trashata di farla cantare a cappella davanti a un ragazzo che le piace (Queen Mary fa troppi programmi, si confonde, la prossima volta chiederà ad Armando Incarnato di aprire la busta) e lasciamo stare il fatto che se dovesse continuare ad avere spazio nel programma, tempo due mesi e mi diventerà una fescionblogghe con la bocca di gomma, le tette di gomma, le sopracciglia tatuate e il filtro Cute baby face fisso su Instagram (per chi non lo sapesse trattasi di un filtro usatissimo che in pratica ti applica la chirurgia plastica al viso e ti fa delle mega labbra, occhi grandissimi e più chiari del tuo reale colore zigomi iper definiti e in pratica trasforma tutte in delle piccole sorellastre di E.T), però vista oggi, ancora non contaminata da tutto il poracciume ...

