Suarez, procura di Perugia: “Una farsa la prova dell’esame di italiano” (Di martedì 22 settembre 2020) Perquisizioni e avvisi di garanzia nell’Università umbra dove l’attaccante del Barcellona giovedì scorso ha sostenuto il test per ottenere la nostra cittadinanza: «Argomenti concordati e punteggio attribuito ancora prima dello svolgimento» Leggi su lastampa (Di martedì 22 settembre 2020) Perquisizioni e avvisi di garanzia nell’Università umbra dove l’attaccante del Barcellona giovedì scorso ha sostenuto il test per ottenere la nostra cittadinanza: «Argomenti concordati e punteggio attribuito ancora prima dello svolgimento»

Agenzia_Ansa : La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa: è quanto ha accertato un'inchiesta della… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Procura di Perugia indaga sull'esame di Suarez: avrebbe concordato le domande - repubblica : Cittadinanza Suarez, la procura di Perugia: 'Esame truffa'. Intercettazioni: 'Stipendio da 10 milioni, deve passare… - Justadelusional : RT @ellyesse: Sembra sia più facile ottenere la cittadinanza per un calciatore, secondo la Procura con test falsati, che per migliaia di ra… - MassimoRiserbo5 : RT @ellyesse: Sembra sia più facile ottenere la cittadinanza per un calciatore, secondo la Procura con test falsati, che per migliaia di ra… -