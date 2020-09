Strage di elefanti in Botswana | risolto il mistero | a ucciderli neurotossine cianobatteriche pericolose anche per l’uomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020)ildei 350morti avvelenati in. Dopo mesi di test in laboratori specializzati in mezzo continente africano ein diversi laboratori statunitensi i ricercatori hanno dato un nome al responsabile delle morte dei pachidermi. A causare il decesso in massa sono state delle tossine naturali prodotte da alghe microscopiche che si sviluppano nell’acqua. Si chiamano cianobatteri e sono conosciuticome alghe blu-verdi. Alghe che crescono in acque ricche tra l’altro di sostanze nutritive. Solo che alcune specie di questi microorganismi producono tossine che possono uccidere animali e perfino esseri umani. La conferma di laboratorio si aggiunge al fatto che glimorti erano stati trovati vicino a pozze d’acqua, ...