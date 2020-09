Siena | africani sprovvisti di biglietto su bus non forniscono generalità Portati in caserma da un militare della Guardia di Finanza

(Di martedì 22 settembre 2020) I due, una volta in, hanno continuato a a non voler fornire le proprie generalità, salvo poi, dopo diverso tempo, consentire ai militari di effettuare l'identificazione, all'esitoquale la loro posizione sul territorio dello Stato è risultata regolare

FirenzePost : Siena: africani sprovvisti di biglietto su bus non forniscono generalità. Portati in caserma da un militare della G… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena africani

Nei giorni scorsi, su un bus della Tiemme in viaggio sulla tratta Colle di Val d’Elsa-Siena, due uomini di origini africane, al momento del passaggio del controllore, sprovvisti di titolo di viaggio, ...Roman Abramovic Tre anni fa, in Piemonte, lo hanno sentito cantare a squarciagola «Volare», in italiano: lui, un miliardario russo nato a Menzelinsk, nel Tatarstan, a più di mille chilometri da Mosca.