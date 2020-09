Regno Unito, Johnson all’angolo: caos Brexit e boom di contagi (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Sembrano lontani i tempi in cui Boris Johnson vestiva i panni del trionfatore assoluto pronto a traghettare tra gli applausi Londra fuori dall’UE. Da allora le cose sono decisamente cambiate, con l’esplosione della pandemia che ha complicato i piani dalle parti di Downing Street. Oggi, intanto, la Camera dei Comuni vota in terza lettura il progetto di legge che dovrebbe bypassare alcune parti dell’accordo di recesso dall’Unione europea, nonostante la forte opposizione giunta da Bruxelles, Belfast e Dublino. Non dovrebbero esserci sorprese per il Governo, dopo che il Premier inglese ha raggiunto un compromesso con i parlamentari conservatori ribelli, accettando un emendamento che assegna al Parlamento il diritto di approvare l’eventuale applicazione della legge. Intenzione di Johnson creare una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Sembrano lontani i tempi in cui Borisvestiva i panni del trionfatore assoluto pronto a traghettare tra gli applausi Londra fuori dall’UE. Da allora le cose sono decisamente cambiate, con l’esplosione della pandemia che ha complicato i piani dalle parti di Downing Street. Oggi, intanto, la Camera dei Comuni vota in terza lettura il progetto di legge che dovrebbe bypassare alcune parti dell’accordo di recesso dall’Unione europea, nonostante la forte opposizione giunta da Bruxelles, Belfast e Dublino. Non dovrebbero esserci sorprese per il Governo, dopo che il Premier inglese ha raggiunto un compromesso con i parlamentari conservatori ribelli, accettando un emendamento che assegna al Parlamento il diritto di approvare l’eventuale applicazione della legge. Intenzione dicreare una ...

antoguerrera : Per essere chiari e diffondere sana informazione - Il Regno Unito NON è in lockdown. Da mezzanotte 'non si è chius… - NetflixIT : Kit Harington apre un episodio di Criminal: Regno Unito stagione 2 con un monologo di 6 minuti, senza stacchi, guar… - Corriere : Regno Unito, nuovo lockdown per 10 milioni di persone. Anche a Londra torna l’incubo chiusure - FilippettiNews : Stasera, Boris Johnson, nel pieno del 'Giallo di #Perugia' parla al paese: possibile obbligo di #smartworking per i… - paoloigna1 : Anche il Regno Unito oltre l'Unione Europea... La questione iraniana allontana l’Europa dagli Stati Uniti… -