Regionali | ballano i seggi ECCO I NOMI DEGLI ELETTI

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoancora una decina di. Ma inizia a delinearsi la composizione del prossimo Consiglio regionale. Alla coalizione di Vincenzo De Luca dovrebbero andare 38. Dodici invece saranno suddivisi tra centrodestra e M5s. Nel Pd, entrano in Consiglio regionale Mario Casillo, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Loredana Raia. In De Luca presidente al momento in pole Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino e Lucia Fortini. Via libera in Fdi per Michele Schiano e per Severino Nappi nella Lega. Battaglia all’ultimo voto in Forza Italia tra Annarita Patriarca, Francesco Cascone e Maria Grazia Di Scala. Centra l’elezione Francesco Iovino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.