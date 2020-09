Referendum, l’entusiasmo dei cittadini per un tema così fa riflettere sulla saggezza della gente (Di martedì 22 settembre 2020) La proposta di legge costituzionale 240/2019 fu approvata dalla Camera dei Deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, in seconda deliberazione con 553 voti favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti su 569 presenti e 567 votanti. Il 97 percento è una maggioranza che definire bulgara offende la democrazia popolare che governò quel paese durante la Guerra Fredda. Neppure Alexander Lukashenko, amante delle larghe maggioranze, avrebbe mai sognato una condivisione così robusta e convinta. Il Referendum confermativo, richiesto da un numero consistente di parlamentari che pure avevano votato la modifica costituzionale, non è stato altrettanto unanime, ma ha comunque raccolto 7 consensi su 10 tra i votanti, in numero sorprendentemente elevato rispetto ad altri casi in cui bisognava raggiungere il quorum della metà più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La proposta di legge costituzionale 240/2019 fu approvata dalla Camera dei Deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, in seconda deliberazione con 553 voti favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti su 569 presenti e 567 votanti. Il 97 percento è una maggioranza che definire bulgara offende la democrazia popolare che governò quel paese durante la Guerra Fredda. Neppure Alexander Lukashenko, amante delle larghe maggioranze, avrebbe mai sognato una condivisione così robusta e convinta. Ilconfermativo, richiesto da un numero consistente di parlamentari che pure avevano votato la modifica costituzionale, non è stato altrettanto unanime, ma ha comunque raccolto 7 consensi su 10 tra i votanti, in numero sorprendentemente elevato rispetto ad altri casi in cui bisognava raggiungere il quorummetà più ...

