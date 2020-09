Pd: “Ora deve muoversi Conte Il Mes? Per noi è già sul tavolo” (Di martedì 22 settembre 2020) Un Partito democratico “oggettivamente più forte”, ma anche a livello di governo, “un quadro molto più stabile”, dopo il voto. Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Partito democratico, analizza con Affaritaliani.it l’esito delle Regionali. Proprio a proposito dell’esecutivo, il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 settembre 2020) Un Partito democratico “oggettivamente più forte”, ma anche a livello di governo, “un quadro molto più stabile”, dopo il voto. Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Partito democratico, analizza con Affaritaliani.it l’esito delle Regionali. Proprio a proposito dell’esecutivo, il... Segui su affaritaliani.it

lauraboldrini : Salvini voleva dare la spallata al governo.Ha fallito anche stavolta. Il Pd risulta essere il primo partito in qu… - meb : Italia Viva ha presentato un emendamento per salvare la Casa Internazionale delle Donne che rischia di chiudere. O… - mirellaliuzzi : Grazie a tutti i cittadini che hanno confermato quanto ha votato il Parlamento circa la riduzione del numero dei pa… - sterekvsthiam : @aazozzoni allora, ho finito, non so come ma ho finito, ho fatto tutta matematica, tutta sbagliata ma l'ho fatta, o… - Roky99760738 : RT @meb: Italia Viva ha presentato un emendamento per salvare la Casa Internazionale delle Donne che rischia di chiudere. Ora che siamo fu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora deve KitKat lancia "Gold" trasformando il break in un momento pieno di stile Fortune Italia