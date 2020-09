Napoli, e ora Milik? Spunta il Newcastle. Ma non solo... (Di martedì 22 settembre 2020) Napoli - Affondi, interruzioni stizzite, persino comunicati societari di smentita, leggi Roma ,. E poi allunghi e frenate, in un labirinto di specchi scheggiati: al di là di tutto ciò che traspare, l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)- Affondi, interruzioni stizzite, persino comunicati societari di smentita, leggi Roma ,. E poi allunghi e frenate, in un labirinto di specchi scheggiati: al di là di tutto ciò che traspare, l'...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - sportli26181512 : Napoli, e ora Milik? Spunta il Newcastle. Ma non solo...: In Inghilterra pronti ad investire sull'attaccante. C'è p… - AugustoBellisa1 : @FrModugno Buongiorno, ma perché non ti sento più su radio KKN? Sei, con Ugolini, il massimo esperto del Napoli. Ora sento ragliare asini! -