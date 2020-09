Il voto sdrammatizza il caso Servizi | doveva essere l' Armageddon | invece era un calesse

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Il “” deisegretil’del governo e soprattutto del premier il day after del supposto tracollo dei partiti a suo sostegno. La vicenda ha tenuto banco in estate (dopo l’approvazione di una norma ad hoc nel decreto emergenza), e l’audizione del Presidente del Consiglio - che si è tenuta oggi a San Macuto davanti al Copasir (Comitato parlamentare di controllo presieduto dal leghista Raffaele Volpi) - era stata fissata proprio all’indomani delle regionali e del referendum costituzionale. Era stata annunciata come l’occasione adatta a togliere via la “presa” di Conte (che mantiene la delega in prima persona) sugli organismi di intelligence. Conte era stato addirittura ...