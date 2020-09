Emma Marrone ricorda la lotta contro la malattia: “Ho aperto gli occhi e so cosa conta davvero” (Di martedì 22 settembre 2020) Emma Marrone ricorda il momento in cui si è dovuta nuovamente sottoporre ad un intervento chirurgico nella lotta al cancro alle ovaie. Un anno fa la cantante ha dovuto combattere un’altra battaglia contro la malattia che aveva già sconfitto in precedenza. Con la grinta e con la forza che la contraddistinguono, non ha esitato un attimo ad affrontare il “mostro” e ha condiviso sempre tutto puntualmente con i fan. A un anno da quel giorno, Emma condivide le sue sensazioni sui social. Cita John Lennon: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani” poi condivide una riflessione profonda e toccante, quanto veritiera e dolorosa. Emma Marrone parla di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020)il momento in cui si è dovuta nuovamente sottoporre ad un intervento chirurgico nellaal cancro alle ovaie. Un anno fa la cantante ha dovuto combattere un’altra battaglialache aveva già sconfitto in precedenza. Con la grinta e con la forza che la contraddistinguono, non ha esitato un attimo ad affrontare il “mostro” e ha condiviso sempre tutto puntualmente con i fan. A un anno da quel giorno,condivide le sue sensazioni sui social. Cita John Lennon: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani” poi condivide una riflessione profonda e toccante, quanto veritiera e dolorosa.parla di ...

