Chi è Zendaya, l'attrice di Euphoria che ha fatto la storia degli Emmy (Di martedì 22 settembre 2020) Zendaya, al secolo Zendaya Maree Stoermer Coleman, è appena entrata nella storia degli Emmy Awards. La star, cantante e ballerina statunitense si è guadagnata (a gran sorpresa) il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, sbaragliando una concorrenza degna di rispetto – Jennifer Aniston, Laura Linney, Olivia Colman, Jodie Comer e Sandra Oh. Con la sua vittoria entra nella storia degli Emmy Awards: è infatti l'attrice più giovane ad aver ricevuto il premio nella sua categoria. La protagonista di Euphoria interpreta l'adolescente problematica Rue, tossicodipendente che cerca un posto nel mondo. Sfacciata, audace e coraggiosa, la serie HBO è stata acclamata da ...

_diana87 : Chi è #Zendaya, l'attrice di #Euphoria che ha fatto la storia degli #Emmy - grlpinks : funny how non so chi altro a vinto un emmy nella mia testa c’è solo zendaya tutti si sono dimenticati degli altri - elenarigby2 : RT @voidbanshee1075: Mia mamma stamattina appena sveglie: Allora? Chi ha vinto? My mind: #Zendaya #Zendaya #Zendaya Io (segretario di seg… - flawslou : bellissima sempre zendaya eh ma quei capelli chi cazzo glieli ha fatti ieri? - paneeansia : RT @dilettalilyd: Chi ha visto Euphoria sa che questa vittoria era sua fin dall'inizio. Zendaya è una giovane attrice straordinaria, probab… -