Benedetta Rossi: il marito sta male e soffre, la sua reazione sorprende tutti! (Di martedì 22 settembre 2020) Vediamo insieme la reazione che ha avuto Benedetta Rossi, quando il marito è stato male nelle scorse ore, ed ha pubblicato tutto su Instagram! View this post on Instagram Benvenuto a Casa piccolo Cloud ❤️ …ci conosciamo ancora poco ma abbiamo già capito che non ami i selfie 😁🐕 A post shared by Benedetta Rossi … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Vediamo insieme lache ha avuto, quando ilè statonelle scorse ore, ed ha pubblicato tutto su Instagram! View this post on Instagram Benvenuto a Casa piccolo Cloud ❤️ …ci conosciamo ancora poco ma abbiamo già capito che non ami i selfie 😁🐕 A post shared by… L'articolo proviene da leggilo.org.

zazoomblog : Benedetta Rossi riaffiorano i ricordi tristi: dolore ancora vivo - #Benedetta #Rossi #riaffiorano - Fabius40884986 : @Piero_Farenti Io prima ho pregato che restasse Poi l ho salutato e l ho insultato Sarei piu felice x l odio che pr… - Martin_D18E : L' amica del cuoricino mio,da dove le è venuta questa fiducia in me in fatto di cucina,per arrivare al punto di dir… - yiboycity : comunque io ogni volta che vedo benedetta rossi in tv penso a @So0yeol boh - DPaganini23 : RT @ASlash16: Ricordiamoci che Flavia Vento ci ha donato una delle robe più belle del Twitter Italia, appena dopo il 'alla faccia del cazz0… -