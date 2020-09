Ballando con le stelle: Todaro operato d’urgenza, Elisa Isoardi è sola (Di martedì 22 settembre 2020) Un’edizione quella di Ballando con le stelle sfortunata: slittamenti, positività varie dora Raimondo Todaro, il ballerino di Elisa Isoardi che è stato operato d’urgenza di appendicite. Anche se si tratta di un intervento di routine ecco che sarà difficile recuperare Raimondo per la sfida di sabato. La notizia viene comunicata da Selvaggia Lucarelli, ma anche Elisa manda i saluti a Todaro ed è ottimista: “Ci penserà Milly”. Ballando conArticolo completo: Ballando con le stelle: Todaro operato d’urgenza, Elisa Isoardi è sola dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 settembre 2020) Un’edizione quella dicon lesfortunata: slittamenti, positività varie dora Raimondo, il ballerino diIsoardi che è statod’urgenza di appendicite. Anche se si tratta di un intervento di routine ecco che sarà difficile recuperare Raimondo per la sfida di sabato. La notizia viene comunicata da Selvaggia Lucarelli, ma anchemanda i saluti aed è ottimista: “Ci penserà Milly”.conArticolo completo:con led’urgenza,Isoardi èdal blog SoloDonna

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' d… - BeniSamuela : RT @Seoul_ItalyBTS: [@BTS_twt #menzioni @DancingABC] - privatebusiness : RT @CesareSacchetti: A 'Ballando con le stelle' su Raiuno nessuno ha la mascherina e sono tutti vicini. Se sei in televisione, il sistema t… -