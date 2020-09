Alice De Bortoli, l’alunna de Il Collegio 3 alza la temperatura di Instagram: «Sei qualcosa di unico!» (Di martedì 22 settembre 2020) Bionda, tonica e con un sorriso contagioso, stiamo parlando dell’affascinante Alice De Bortoli. Ha solo 17 anni ma ha già più di un milione di followers su Instagram. Lei è tra le protagoniste della sit-com italiana il Collegio 3. Attrice, ballerina e un’influencer. Sono tantissimi gli adolescenti pazzi di questa ragazza. Ad alimentare ancora di più la sua popolarità ci pensano gli scatti sensuali che pubblica su Instagram. La sua ultima foto in bikini ha fatto davvero scalpore. Leggi anche –> Ludovica Bizzaglia, la foto in costume fa scalpore: «Che meraviglia, sei davvero esagerata!» Alice De Bortoli chi è Alice De Bortoli è nata il 3 ottobre 2003. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 settembre 2020) Bionda, tonica e con un sorriso contagioso, stiamo parlando dell’affascinanteDe. Ha solo 17 anni ma ha già più di un milione di followers su. Lei è tra le protagoniste della sit-com italiana il3. Attrice, ballerina e un’influencer. Sono tantissimi gli adolescenti pazzi di questa ragazza. Ad alimentare ancora di più la sua popolarità ci pensano gli scatti sensuali che pubblica su. La sua ultima foto in bikini ha fatto davvero scalpore. Leggi anche –> Ludovica Bizzaglia, la foto in costume fa scalpore: «Che meraviglia, sei davvero esagerata!»Dechi èDeè nata il 3 ottobre 2003. ...

BeniSamuela : RT @imasunshish: RAGAZZI STO MROENDO, come vi ho detto Alice de Bortoli frequenta una delle sedi della mia accademia di danza la pagina de… - imasunshish : RAGAZZI STO MROENDO, come vi ho detto Alice de Bortoli frequenta una delle sedi della mia accademia di danza la pa… - Leseidimattinah : Mi chiedo se @jenny_the1975 e Alice De Bortoli abbiano studiato lo stesso personaggio. Entrambe iniziano ogni stori… - Leseidimattinah : Quelli che commentano 'Sei SuPeR SoLarEeee??????' sotto le foto di Alice De Bortoli, che problemi hanno? State veramente a guardà che è solare? - RiccardoSimion2 : Come fa la Alice De Bortoli ad avere un milione e passa di followers in più rispetto ad Aldo Giovanni e Giacomo? In… -

