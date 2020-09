Aldeno | Alida Cramerotti sindaca dopo 25 anni in Consiglio

(Di martedì 22 settembre 2020)conferma alle elezioni comunali 2020 la leadership che ha governato il paese, tranne un'interruzione nel 2015, dal 1995., già assessore e vicesindaco, candidata sindaco per '...

Trentin0 : Comunali, Aldeno: per Alida Cramerotti un successo schiacciante. -

Aldeno conferma alle elezioni comunali 2020 la leadership che ha governato il paese, tranne un'interruzione nel 2015, dal 1995. Alida Cramerotti, già assessore e vicesindaco, candidata sindaco per ...